A Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT fará uma série de debates para discutir as eleições municipais do ano que vem sob a perspectiva da população negra.

O secretário de Combate ao Racismo do PT, Martvs das Chagas - Alan Marques/Folhapress

Nesta quinta-feira (3), haverá um seminário em Belo Horizonte com o tema "A Cidade que o povo negro quer".

Participam, entre outros, o secretário de Combate ao Racismo do partido, Martvs das Chagas, a secretária nacional de Finanças, Gleide Andrade, as deputadas estaduais Macaé Evaristo e Andréia de Jesus e membros da direção nacional do partido.

A ideia é que a etapa mineira seja apenas a primeira, e que eventos parecidos aconteçam em outras capitais.

"É importante para o PT levar em conta a possibilidade de ter o maior número de candidaturas de negros e negras possível na eleição do ano que vem", diz Chagas.