A um ano da eleição, o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), tem aumentado o volume dos elogios públicos ao prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB).

O prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcisio Freitas participam do encontro com o setor da construção civil em abril - Rogério Cassimiro/Governo do Estado de SP

No sábado (29), isso ocorreu em dois eventos públicos. No primeiro, sobre vacinação, Tarcísio disse que trabalhava "por música" com o prefeito.

"É fundamental governo e prefeitura alinhados. É muito fácil trabalhar com o Ricardo. O Ricardo foi um presente que eu recebi. Um presente mesmo, e tem sido uma satisfação trabalhar com você, Ricardo, muito obrigado por tudo que você tem feito por nós", afirmou.

Mais tarde, em visita a obras da linha 6 do metrô, Tarcísio voltou a derramar elogios para o aliado. "O Ricardo tem sido um grande companheiro", declarou. Ele anunciou que a linha lilás chegará até o bairro de Jardim Ângela, no extremo sul da cidade, a pedido do prefeito.

O governador tem reforçado a parceria conforme se aproxima a eleição municipal, em que Nunes deve enfrentar como principal adversário Guilherme Boulos (PSOL).

Tarcísio deve ter papel fundamental na campanha e será influente na indicação do vice na chapa do emedebista. Já o prefeito pretende colar sua imagem no governador, considerado um cabo eleitoral até mais importante que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem alta rejeição na cidade.