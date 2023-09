O assessor internacional da Presidência da República, Celso Amorim, vai se encontrar nesta quarta-feira (20) com Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional da Presidência dos EUA para discutir, entre outros temas, a guerra na Ucrânia.

O assessor internacional da Presidência da República, Celso Amorim - Mauro Pimentel/AFP

Ambos têm mantido contato frequente por telefone e se encontrarão em Nova York, às margens da reunião da Assembleia Geral da ONU.

Amorim vem sendo o enviado do governo Luiz Inácio Lula da Silva para tratar da guerra com líderes mundiais. Ele já teve conversas sobre o tema inclusive com os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodimir Zelenski.

O assessor também terá encontro na quarta-feira com o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

Nesta segunda (18), ele se reuniu com a ministra de Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos, Reem Al Hashimy, e com Danilo Turk, ex-presidente da Eslovênia e atual presidente do Clube de Madri, organização que tem como objetivo a promoção da democracia no mundo.