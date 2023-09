São Paulo

Guilherme Boulos (PSOL) tem se envolvido em projetos na Câmara dos Deputados relacionados à população idosa, com o objetivo de melhorar a interlocução e quebrar a resistência dessa fatia do eleitorado à sua atuação política.

O psolista é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo e deverá enfrentar o atual mandatário, Ricardo Nunes (MDB) em 2024.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) durante entrevista à Folha - Karime Xavier-18.jan.2023/Folhapress

Em 2020, Bruno Covas (PSDB) venceu Boulos ao apostar nas parcelas mais velhas do eleitorado, tidas pelos marqueteiros do tucano como mais conservadoras e suscetíveis ao discurso de moderação e experiência. Pesquisa Datafolha dias antes do segundo turno mostrava o tucano com mais que o dobro de intenção de votos em relação ao adversário entre os eleitores com 60 anos ou mais.

Com esse histórico em mente, Boulos conseguiu costurar articular na Câmara a aprovação de um projeto de lei de sua autoria que multa bancos e outras instituições financeiras que concedam empréstimo consignado sem autorização expressa do correntista. O texto agora precisa ser aprovado no Senado.

O projeto prevê que 10% do valor depositado pelo empréstimo fique com o correntista nesses casos. Além disso, as instituições também não poderão cobrar juros e multa do correntista que não autorizou o empréstimo.

Segundo o parlamentar, as vítimas mais frequentes desse tipo de situação são os idosos e aposentados.

Boulos também se tornou relator do projeto de lei 8949/2017, que dispensa pessoas com doenças crônicas de perícias médicas periódicas para renovação de benefícios que recebem. A premissa é a de que, como são cronicamente doentes, a condição não mudará e, portanto, não precisa ser atestada seguidamente.