São Paulo

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) gravou vídeos para inserções partidárias de sua legenda com o marqueteiro Pablo Nobel, que foi responsável pela campanha vitoriosa de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o Governo de São Paulo em 2022.

As gravações aconteceram no domingo (3) e tiveram como cenário a Vila Missionária, na zona sul de São Paulo, onde Tabata passou sua infância e que até hoje abriga sua família.

Tabata Amaral (PSB-SP), deputada federal, durante seminário na Câmara - Vinicius Loures-14.mar.2023/Câmara dos Deputados

Segundo apurou o Painel, Tabata também negocia com Nobel a realização de sua campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2024.

Procurado pela coluna, Nobel não quis se manifestar. A assessoria de imprensa da deputada afirma que está conversando com muitos profissionais da área e que a equipe de Nobel os ajudou com as inserções partidárias.

Argentino radicado no Brasil, Nobel fez carreira como publicitário na iniciativa privada antes de integrar as campanhas presidenciais de Lula (PT), em 2022, Aécio Neves (PSDB), em 2014, e Geraldo Alckmin (então no PSDB, hoje no PSB), em 2018.

Ele havia fechado acordo com Ricardo Salles (PL-SP) para a disputa do ano que vem, mas o ex-ministro anunciou desistência da candidatura após desentendimento com lideranças de seu partido.