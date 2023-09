Um dos principais apoiadores do ex-presidenciável Ciro Gomes, Roberto Mangabeira Unger pediu desfiliação do PDT na segunda-feira (4), de acordo com carta enviada pelo escritório de advocacia Carneiros Advogados à 211ª zona eleitoral do Rio de Janeiro.

Roberto Mangabeira Unger, filósofo e professor da Faculdade de Direito da Universidade Harvard (EUA) - Zanone Fraissat/Folhapress

Procurado, o ex-ministro de Lula e de Dilma Rousseff afirmou que a saída se deu "fundamentalmente por [o PDT] não representar hoje a alternativa nacional, produtivista e capacitadora de que o Brasil precisa."

O intelectual, que mora em Massachusetts (EUA), é professor da Universidade Harvard desde 1971. Em artigo publicado na Folha em 2 de outubro de 2022, dia do primeiro turno das eleições, ele defendeu o voto em Lula, "ainda que conheça os riscos inerentes à decisão."

Em entrevista ao jornal em junho deste ano, ele afirmou que o presidente petista "parece morar no passado". Também crítico à gestão petista, Ciro Gomes prega a independência do PDT em relação ao governo, mas, no dia 1º, ensaiou uma aproximação com integrantes do governo ao se reunir com o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante.