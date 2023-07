Brasília

O ex-presidenciável Ciro Gomes foi visto nesta semana em uma estação de esqui em Bariloche, Argentina, em meio a uma crise no PDT do Ceará que provocou uma intervenção da Executiva Nacional no diretório na última segunda-feira (3).

Ex-presidenciável Ciro Gomes durante campanha eleitoral de 2022 - Carla Carniel/Reuters

Ciro participou remotamente da reunião em que a medida foi decidida. Na ocasião, já se comentava que ele estava na Argentina.

A crise foi resolvida na sexta-feira (7), com um acordo segundo o qual o diretório do Ceará seria presidido até dezembro pelo senador Cid Gomes, irmão do ex-presidenciável. Ele pretende aproximar o PDT de um arco de alianças que inclui partidos como PSD, PP, PSB e o PT de Elmano de Freitas de olho nas eleições municipais de 2024.

Ciro é contra a aproximação e prega independência do partido no estado.