São Paulo

A pré-campanha do deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) à Prefeitura de São Paulo sofreu sua primeira baixa. O deputado estadual Rafael Saraiva (União Saraiva-SP), anunciado em julho como coordenador político de Kataguiri, decidiu acompanhar o posicionamento de sua sigla na capital e apoiar a reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

"Me elegi deputado por um dos maiores partidos do Brasil, que por sua grandiosidade consegue neste momento eleitoral ter duas boas posições quanto à candidatura do município de São Paulo, o que é para poucos", diz Saraiva ao Painel.

Deputado estadual Rafael Saraiva (União Brasil-SP) durante sessão na Câmara dos Deputados, em Brasília - Reprodução/@rafaelsaraivasp

"Meu mandato, por ser jovem, entendeu que essa possibilidade de duas opções era a maneira de aprimorar e de se debater com o nosso plural eleitorado. Mas o momento agora pede que me posicione pela opção do União Brasil em apoiar o atual prefeito na tentativa de resguardar a continuidade das boas políticas públicas desenvolvidas pela gestão que ainda precisam do atual prefeito na sua condução. Uma cidade continental precisa de tempo e maturação nas execuções destas políticas", completa.

Pesquisa Datafolha divulgada em 31 de agosto mostrou Kataguiri com 8%. Guilherme Boulos (PSOL), com 32%, Nunes, com 24%, e Tabata Amaral (PSB), com 11%, aparecem à frente do membro do MBL (Movimento Brasil Livre).