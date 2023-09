São Paulo

Aliado do governador Eduardo Leite (RS) e presidente da federação PSDB-Cidadania em São Paulo, Paulo Serra diz que a decisão da Justiça que determinou que o partido realize novas eleições para escolher os membros da Comissão Executiva Nacional não tem efeito prático nenhum sobre a nova gestão da legenda, mas pode ter repercussão de consequências imprevisíveis sobre as eleições de 2022.

Isso porque, segundo Serra, que também é prefeito de Santo André (SP), a decisão da juíza Thais Araújo Correia, da 13ª Vara Cível de Brasília, questiona um ato de fevereiro de 2022 da Executiva do PSDB, que na época decidiu estender a gestão do então presidente da legenda, Bruno Araújo, até maio de 2023.

O presidente do PSDB, Eduardo Leite, e o presidente da federação PSDB-Cidadania em SP, Paulo Serra (PSDB) - Divulgação-19.jun.2023

Foi Araújo quem comandou o partido no processo de distribuição de recursos para que os parlamentares disputassem as eleições no ano passado. Uma decisão que invalide os atos de Araújo poderia, em tese, segundo o raciocínio de Serra, afetar os tucanos eleitos e seus concorrentes no pleito de 2022.

"Pela decisão da magistrada, todas as decisões do Bruno Araújo no ano passado não tiveram efeito. Isso envolve inclusive o envio de recursos às campanhas. Imagine na prática a confusão que poderia se dar com deputados e candidatos que receberam recursos", diz Serra ao Painel, acrescentando que a repercussão eleitoral pode ser gigantesca.

"Todos os deputados, senadores, governadores, a decisão afeta a todos. Não tem lógica. Para mim, está muito evidente que por trás dessa ação só se busca prejudicar o partido, atrapalhar a reconstrução", completa, alfinetando Orlando Morando, prefeito de São Bernardo do Campo (SP) que é seu rival e que propôs a ação.

Serra afirma que o PSDB vai recorrer, mas que não há preocupação em relação ao mandato de Eduardo Leite, atual presidente da sigla.

"O que está sendo pedido pela Justiça já está sendo cumprido, que é a realização de convenções. O efeito prático é zero, a não ser, talvez, a intenção subliminar de prejudicar a imagem do PSDB e atrapalhar o processo de reconstrução que tem ido tão bem", conclui o prefeito.