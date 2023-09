O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, disse que os três ministros do partido no governo Lula (PT) –Simone Tebet (Planejamento), Renan Filho (Transporte) e Jader Filho (Cidades) –devem se engajar na campanha à reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, no ano que vem.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do MDB, Baleia Rossi, em evento da campanha no ano passado - Pedro Ladeira/Folhapress

Principal aposta do partido para o pleito municipal, Nunes deve enfrentar dois outros candidatos da base governista: Guilherme Boulos (PSOL), que deve ter o apoio do próprio Lula, e Tabata Amaral (PSB), do partido do vice-presidente, Geraldo Alckmin.

"A principal eleição do MDB, no Brasil, é a reeleição do prefeito Ricardo Nunes", disse Baleia ao podcast Política Real.

"A Simone vai fazer campanha para o Ricardo, o Jader Filho vai fazer campanha para o Ricardo, o Renan Filho da mesma forma. O MDB, como um todo, está unido em torno do Ricardo", afirmou.

O presidente do partido declarou, no entanto, que "respeita" o acordo político feito por Lula e o PT de apoio a Boulos.

Ele também disse que não haverá dificuldade em Nunes receber apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Apoio, a gente recebe. Não dá [para dizer]: ‘ah, eu não quero o apoio do A, B, C, D ou E’".

Como mostrou o Painel, a estratégia do MDB é apresentar o apoio de Bolsonaro como parte de uma grande coalizão anti-Boulos, e não como padrinho de Nunes. O ex-presidente tem alta rejeição na capital.

Para isso, o prefeito deve exibir apoio das principais lideranças do partido, incluindo os ministros e o ex-presidente Michel Temer.