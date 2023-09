São Paulo

A equipe do prefeito Ricardo Nunes (MDB) definiu como meta asfaltar todas as cerca de 1.800 vias na cidade que ainda são de terra e não estejam em áreas de mananciais, loteamentos irregulares ou situações similares.

Com isso, o emedebista busca mais um trunfo eleitoral a partir do investimento na cobertura asfáltica. Até o final de 2024, Nunes pretende entregar 20 milhões de metros quadrados em recapeamento. Toda a malha viária da capital paulista é de 187 milhões de metros quadrados.

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, durante reinauguração do Museu do Ipiranga - Ronny Santos-7.set.2022/Folhapress

Antecessores de Nunes, Fernando Haddad (PT) e João Doria (ex-PSDB) recapearam, respectivamente, 3,9 milhões de metros quadrados e 9,9 milhões de metros quadrados.

Nunes enfrenta, no entanto, um problema de cronograma. As obras vêm sendo alvo de críticas em razão da quantidade de vias interditadas, o que intensifica o trânsito.

A preocupação do prefeito é com a possibilidade de chegar ao ano eleitoral com os serviços de recapeamento e asfaltamento ainda em andamento, gerando transtornos como interdições de vias, o que afetaria negativamente o humor do eleitorado.

Divulgada na quinta-feira (31), a primeira pesquisa do Datafolha sobre a corrida eleitoral de 2024 na cidade de São Paulo trouxe Guilherme Boulos (PSOL) à frente, com 32%, Nunes na sequência, com 24%, sendo seguido no terceiro lugar por Tabata Amaral (PSB, 11%) e Kim Kataguiri (União Brasil, 8%).