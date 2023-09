Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, afirmou nesta quarta-feira (27) que a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e Marcelle Decothé, assessora que foi demitida da pasta após postagens em uma rede social atacando a torcida do São Paulo, a diretoria do Flamengo e a Polícia Federal, são "a face do PSOL de [Guilherme] Boulos".

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, durante entrevista à Folha - Karime Xavier-15.jun.2021/Folhapress

No entanto, nenhuma das duas é filiada ao PSOL, segundo a direção do partido.

"Militante do PSOL que estava com ministra do PSOL cometeu ato de xenofobia contra torcedores no jogo do São Paulo X Flamengo. Essa é a face do PSOL de Boulos. Basta de intolerância e discursos de ódio. Nunca teremos uma cidade melhor incitando pessoas e propagando desordem", escreveu Nunes no X (ex-Twitter).

Anielle é irmã da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, que era do PSOL. A ministra, no entanto, nunca se juntou à legenda. Já Marcelle trabalhou como assessora da deputada estadual do Rio de Janeiro Mônica Francisco (PSOL) em 2019 e 2020, mas também não pertence aos quadros da sigla.

Boulos hoje aparece como o principal adversário de Nunes na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024. Em pesquisa Datafolha divulgada em 31 de agosto, o deputado federal aparece na frente, com 32%. Nunes marca 24%, sendo seguido no terceiro lugar por Tabata Amaral (PSB, 11%) e Kim Kataguiri (União Brasil, 8%).