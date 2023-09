Ex-ocupante de postos de confiança em governos tucanos no estado de São Paulo, o advogado Willian Sampaio critica os rumos que a legenda tomou e diz que seus dirigentes só pensam em cargos.

Convenção estadual do PSDB em 2019 - Carolina Linhares/Folhapress

"A mensagem de 35 anos atrás foi apagada?", afirma ele, em referência à data de fundação do PSDB. "Talvez exercer o poder em São Paulo por quase 30 anos tenha mal-acostumado os tucanos", acrescenta Sampaio, filiado desde 1991 ao partido.

Entre os cargos exercidos por Sampaio estão o de secretário-executivo da pasta da Segurança Pública e assessor especial no governo de José Serra e secretário particular do governador Geraldo Alckmin.

"Hoje o PSDB não lança candidato a prefeito da capital, mas ocupa cargos e quer continuar assim", afirma. O partido vive uma crise nacionalmente desde a eleição do ano passado, quando perdeu importantes cargos, o principal deles o governo de São Paulo.

Na capital, há uma disputa envolvendo a permanência do atual presidente do diretório, Fernando Alfredo, reconduzido ao cargo em uma convenção realizada à revelia de instâncias superiores do partido.

Sampaio critica ainda, de forma indireta, a passagem do ex-governador João Doria pela legenda.

"Passado o momento de ‘CEOzacão’ equivocada do partido, na qual se trocou o diálogo pela imposição de cabeça de dono, não podemos ficar presos a ações judiciais, inclusive descumprindo decisões. Ainda há espaço para a agenda do PSDB no Brasil", afirma.