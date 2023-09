Brasília

A chefe da assessoria especial da ministra Anielle Franco (Igualdade Racial), Marcelle Decothé fez postagens em uma rede social criticando a torcida do São Paulo, a diretoria do Flamengo e a Polícia Federal neste domingo (24) no estádio do Morumbi, durante a final da Copa do Brasil.

Ela acompanhava a ministra, que esteve no local para o lançamento de uma ação contra o racismo na partida.

As postagens de Decothé foram feitas em seu perfil privado em uma rede social. Flamenguista, a assessora de Anielle critica em uma delas a torcida do São Paulo usando linguagem neutra. Diz que é "torcida branca, que não canta, descendente de europeu safade...". No mesmo post, complementa: "pior tudo de pauliste."

Marcelle Decothé, chefe da assessoria da ministra Anielle Franco, critica torcida do São Paulo - Reprodução

Ela também declara amor ao Flamengo, ao dizer que, "independente da diretoria fascista, dos pau no koo [sic] que acha que merece vestir a camisa desse clube, pra sempre Flamengo."

Marcelle Decothé, chefe da assessoria especial da ministra Anielle Franco, chama diretoria do Flamengo de fascista - Reprodução

Em outra postagem, ela diz estar entrando no estádio no carro da Polícia Federal e acrescenta: "Morte horrível".

Marcelle Decothé, chefe da assessoria especial da ministra Anielle Franco, critica PF - Reprodução

Outra foto mostra Decothé ao lado de uma colega da assessoria, Tábata Maria Alves Matheus, mostrando o dedo do meio para a câmera.

Em nota, o Ministério da Igualdade Racial disse que abriu investigação para apurar a conduta das servidoras.

"O ministério declara que recebeu a informação a respeito da postagem das servidoras em perfil privado de rede social e que, ainda que as postagens tenham sido feitas em momento de descontração, fora dos ritos institucionais e de tom informal, o caso será submetido às instâncias internas de investigação para apuração da conduta das servidoras".