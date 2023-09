São Paulo

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Município de São Paulo aprovaram nesta quarta-feira (27) o envio de um alerta à gestão Ricardo Nunes (MDB) sobre problemas nos serviços prestados pelas concessionárias que administram os 22 cemitérios e o crematório da capital.

Segundo apurou o Painel, o alerta faz parte de uma discussão mais ampla entre os conselheiros a respeito da gestão considerada insatisfatória que essas empresas têm feito dos espaços, e que eles estudam propor à Prefeitura de São Paulo a revogação dos contratos de concessão, caso os problemas persistam.

Cemitério da Consolação, em São Paulo - Rubens Cavallari - 29.out.21/Folhapress

O alerta desta quarta-feira foi proposto pelo conselheiro Roberto Braguim e se refere à falta de sinalização nos cemitérios de que doadores de órgãos têm direito à gratuidade nos serviços funerários. Como muitos familiares de doadores de órgãos não têm essa informação, eles têm pagado as taxas regulares.

Em pronunciamento mais incisivo, o conselheiro João Antonio disse que "o que impera hoje é confundir para ganhar mais".

"Não esclarecem a população de seus direitos para poder lucrar mais nos momentos mais tristes do ser humano", completou.

Em seu posicionamento, João Antonio se aproximou do debate sobre possível revogação da concessão. Ele disse que anda "demasiadamente pessimista em relação à execução futura desses contratos" e que tem a impressão de que "uma parte ou a totalidade dessas empresas não tem capacidade do ponto de vista técnico da gestão e do ponto de vista financeiro", de cumprir com os contratos.

Em sua fala, o conselheiro disse que o tribunal tem denunciado há meses os problemas de segurança e de manutenção e que nada tem mudado nos cemitérios.

O conselheiro Domingos Dissei ainda sugeriu que o TCM publique em suas redes sociais um informativo a respeito da gratuidade nos serviços funerários para doadores de órgãos.

Em março, a Folha mostrou que a concessão do Serviço Funerário levou a aumento de preços de até 400% nos serviços.

Dois meses depois, uma auditoria do TCM (Tribunal de Contas do Município) identificou entulho, jazigos vandalizados e invasões em cemitérios concedidos. Os contratos preveem a revitalização e ampliação dos espaços pelas empresas.

No começo de setembro, pesquisa Datafolha mostrou que para 58% dos paulistanos o serviço de cemitérios não melhorou com a entrada da iniciativa privada. Apenas 9% dos entrevistados enxergaram melhoria.