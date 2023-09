A seção paulista da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) criou na última segunda-feira (25) a medalha Tereza de Benguela, com o objetivo de homenagear advogadas negras que contribuíram para a história da entidade.

A comenda leva o nome da líder do Quilombo do Quariterê, no século 18, localizado no atual estado do Mato Grosso. Também conhecida como Rainha Tereza, ela é um símbolo de liderança das mulheres negras.

Óleo sobre tela do pintor e gravurista suíço Félix Edouard Vallotton (1865 a 1925). Essa imagem é comumente associada a Tereza de Benguela - Reprodução

A medalha será distribuída anualmente em 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.

A resolução que criou a honraria foi proposta pela secretária-geral adjunta da seccional paulista, Dione Almeida, quando assumiu a presidência interina da OAB-SP.

"São 251 subseções no estado de São Paulo onde mulheres negras dedicam seu tempo para a advocacia, e elas precisam ter esse trabalho reconhecido", afirma Almeida.