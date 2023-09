O governo do Pará vai reformar as casas dos estudantes com notas mais altas em cada turma da rede estadual.

O governador do Pará, Helder Barbalho, durante evento na eleição do ano passado - Mathilde Missioneiro/Folhapress

O programa Bora Estudar, anunciado nesta segunda-feira (4), dará um auxílio de R$ 10 mil para o aluno premiado, que deverá ser utilizado na compra de materiais de construção para melhor sua moradia. Segundo a gestão Helder Barbalho (MDB), o universo de contemplados pode chegar a 19 mil estudantes.

Além disso, os servidores da educação poderão ganhar um bônus de até 3,5 salários se atingirem metas propostas pela Secretaria da Educação com relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), principal indicador da qualidade do ensino no país. O prêmio inclui professores e funcionários administrativos das escolas.