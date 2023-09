O Instituto Álvaro Valle, ligado ao PL, vai patrocinar a quarta edição da Cpac Brasil, principal evento da direita brasileira, que ocorrerá nos dias 23 e 24 de setembro em Belo Horizonte (MG).

O deputado federal Eduardo Bolsonaro durante a primeira edição da Cpac Brasil, em 2019 - Bruno Santos/ Folhapress

Inspirado em encontro que ocorre desde os anos 1970 nos EUA, o Cpac foi trazido ao país pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em 2019. O principal organizador é o Instituto Conservador-Liberal, que ele preside.

A ideia inicial era bancar o evento com a cobrança de ingressos e patrocínios. Com a decisão do instituto do PL de pagar os custos, as entradas já cobradas, ao preço de R$ 140 serão reembolsadas. São esperados 1.500 participantes.

"É uma questão de sinergia. A missão da fundação do PL é trabalhar pela difusão dos valores conservadores no Brasil, e o Cpac é o maior evento conservador do país. Essa parceria, portanto, faz todo sentido", diz Sérgio Sant’Ana, presidente do ICL.

Ele afirma não saber precisar o valor do patrocínio do órgão ligado ao PL. O Instituto Álvaro Valle é bancado com recursos do fundo partidário. No ano passado, recebeu R$ 1,45 milhão desta rubrica, que é dinheiro público.

Em 2019, a primeira edição do Cpac Brasil, em São Paulo, teve apoio financeiro da Fundação Indigo, ligada ao extinto PSL, à época partido de Jair Bolsonaro. O custo foi de R$ 800 mil.

A programação do Cpac ainda está sendo fechada, mas terá políticos, ativistas e influenciadores bolsonaristas. A presença do próprio ex-presidente é provável. Já o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), foi convidado, mas ainda não confirmou que irá.

O PL foi procurado pelo Painel, mas não se manifestou.