Brasília

O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, começou a coletar nesta terça-feira (5) assinaturas para criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar o aumento de uso de crack no país. O tema deverá ser central na eleição paulistana em 2024.

Minicracolândia na avenida Roberto Marinho, em São Paulo - Danilo Verpa/Folhapress

Até agora, já reuniu 35, e precisa de ao menos 171 para que a comissão seja criada.

No pedido, ele diz que o objetivo é investigar o aumento de uso de crack, tráfico e crimes conexos no país desde o ano de 2016. Além disso, quer avaliar políticas e estratégias atualmente em vigor para o combate ao crack e investigar redes de tráfico de drogas, fornecedores e rotas de distribuição da droga no país, com objetivo de desmantelar essas organizações criminosas.