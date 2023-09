São Paulo

"Ninguém, repito, ninguém se apropriará de votos bolsonaristas e deixará Bolsonaro distante. A era dos gafanhotos acabou. Fica a dica", escreveu Fabio Wajngarten, advogado de Jair Bolsonaro (PL), nas redes sociais nesta terça-feira (5).

A mensagem foi um recado ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que disse mais cedo que não tem "proximidade com o presidente Bolsonaro" como não tem com o presidente Lula (PT).

Principal responsável pela interlocução entre Bolsonaro e Nunes, Wajngarten vinha sendo cotado para assumir a vice do emedebista em 2024. Agora, no entanto, ele tem sido encorajado por aliados a ser cabeça de chapa, o que ele ainda descarta.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) durante jantar com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), às vésperas da votação no TSE que o tornou inelegível

No campo de Nunes, Wajngarten vinha sendo o responsável por costurar o apoio do presidente e seus aliados ao emedebista, barrando o lançamento de uma candidatura à direita. Nesta terça-feira (5), ele disse a pessoas próximas que não tem mais munição para essa missão.

Nesse contexto, um dos principais alvos de críticas é Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Para o núcleo bolsonarista, ele tem testado diversos nomes para a vice e tem abandonado uma orientação ligada ao ex-presidente. Nesse ponto, a sugestão da ex-senadora Marta Suplicy para a vice de Nunes foi decepcionante.

No entorno de Bolsonaro, a desistência do ex-ministro Ricardo Salles (PL) de disputar a Prefeitura de São Paulo não enterrou o desejo de lançar um nome representativo do grupo. Diante do desapontamento com o posicionamento de Nunes, essa articulação agora deve voltar a ganhar força, mas concentrada em outros nomes, como o de Wajngarten.

Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação e advogado de Jair Bolsonaro (PL)

A reação negativa indica uma fissura na estratégia de Nunes de tentar levar o apoio de Bolsonaro à distância, sem abraçá-lo. Para os aliados do ex-presidente, o prefeito desmoraliza e mina o capital político de Bolsonaro ao fazer movimentos sucessivos de aproximação e rejeição.

A fala de Nunes se deu dias após pesquisa Datafolha apontar que 68% dos paulistanos entrevistados dizem não dar seu voto para candidato indicado pelo ex-presidente Bolsonaro.

Nos meses anteriores, Nunes buscou se encontrar com o ex-presidente em diversas ocasiões. O prefeito esteve ao lado de Bolsonaro em eventos oficiais, em um dos quais Nunes agradeceu publicamente ao ex-presidente por sua "atuação em relação à capital", mas também em jantares descontraídos, vestindo a camisa do time de futebol comum aos dois.