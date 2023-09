O PT e o Partido Comunista Chinês assinam nesta quarta-feira (20) em Brasília um protocolo de cooperação, reforçando a aliança entre as duas legendas.

Li Xi, membro do comitê permanente o Partido Comunista Chinês durante visita a Cuba, na semana passada - Zhang Ling/Xinhua

Os chineses serão representados por Li Xi, um dos sete membros do comitê permanente, principal instância de decisão do partido e um dos homens mais poderosos do gigante asiático.

"O Partido Comunista Chinês está entre os principais amigos do PT pelo mundo", diz o secretário de Relações Internacionais petista, Romênio Pereira. Um dos interlocutores do partido junto aos chineses, ele já esteve no país sete vezes desde 2004.

O protocolo será assinado por Li e pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ele prevê trocas de experiências e de opiniões sobre questões internacionais, além de intercâmbio de dirigentes e realização de eventos conjuntos.

O dirigente chinês deve ter também reuniões com membros do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), parte do processo de reatar laços do Brasil com o país após o distanciamento durante os anos de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo Romênio, o PT tem relação com partidos de esquerda em diversas partes do mundo. "Somos próximos do Partido Democrata americano também, por exemplo. Temos ligações diplomáticas com setores democráticos e populares em vários países", afirma.