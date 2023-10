São Paulo

Em encontro de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com lideranças da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (31), Geraldo Alckmin deu destaque especial à presença do deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP).

Em fala breve, o vice-presidente saudou as deputadas presentes por meio de Benedita da Silva, do PT-RJ, com quem conviveu durante a Assembleia Constituinte de 1988, e os deputados presentes por meio do "companheiro" Boulos.

Vice-presidente Geraldo Alckmin durante evento do dia da indústria da Fiesp - Bruno Santos-25.mai.2023/Folhapress

O gesto acontece dias após Alckmin afirmar em evento do PSB, seu partido, que a deputada Tabata Amaral (PSB-SP), que deverá disputar a Prefeitura de São Paulo com Boulos em 2024, "é a verdadeira mudança".

Em 2022, o próprio Lula costurou um acordo segundo o qual o PT apoiaria Boulos na disputa pela prefeitura da capital caso ele abrisse mão de sua candidatura ao governo de São Paulo em 2022 para se juntar à campanha de Fernando Haddad (PT), o que ele fez.

O aceno de Alckmin ao psolista foi visto por lideranças presentes como uma sinalização de que ainda que pretenda apoiar sua companheira de partido, o vice-presente não quer se indispor com os petistas do governo, não topará uma campanha com ataques a Boulos e não pretende fechar as portas para o caso de um eventual segundo turno no qual poderia apoiá-lo, caso Tabata não avance.