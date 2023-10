São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (25) para tratar de programas do governo federal em São Paulo e a participação do petista na campanha eleitoral paulistana de 2024.

Boulos disputará a Prefeitura de São Paulo no ano que vem e receberá o apoio do PT no páreo que, até o momento, conta com Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB) e Kim Kataguiri (União Brasil). O atual prefeito busca o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Guilherme Boulos (PSOL) e Lula (PT) durante encontro nesta quarta-feira (25) - Ricardo Stuckert-25.out.2023/Presidência da República

Segundo apurou o Painel, Lula e o psolista acertaram participação conjunta em eventos, entregas e inaugurações na capital, com o objetivo de turbinar a candidatura do deputado.

Em recuperação de cirurgia no quadril e nas pálpebras, Lula deve fazer sua primeira grande viagem somente no final de novembro, para a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Na volta, deve começar a planejar as viagens para a capital paulista.

Lula disse em maio que terminará o campus da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) na zona leste em seu mandato. Boulos tem articulado o avanço das obras e deve participar de eventos relacionados a elas ao lado do presidente, por exemplo.

O deputado e o presidente também deverão aparecer juntos em eventos relacionados ao PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), programa de investimentos do governo federal.