São Paulo

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) já dobrou o desembolso do banco destinado ao apoio às exportações das indústrias brasileiras. Em 2022 foram R$ 3,14 bilhões. Até setembro de 2023 foram R$ 7,1 bilhões.

"Cerca de 98% do mercado mundial está fora do Brasil. Para serem competitivas, as empresas brasileiras precisam ganhar escala e se integrar às cadeias globais de valor. Entretanto, nos últimos anos, infelizmente a indústria perdeu espaço dentro do BNDES", diz Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

"A partir de determinação do presidente Lula (PT), estamos regatando o papel histórico do BNDES de apoiar a nossa indústria. Esses números refletem parte desse esforço, que está integrado às prioridades do CNDI [Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial]", completa.