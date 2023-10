Brasília

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados ameaça convocar nesta quarta-feira (18) o chanceler Mauro Vieira para falar sobre o posicionamento do Brasil em relação à guerra entre Israel e o Hamas. O motivo é o ministro ter desmarcado convite que havia sido feito na segunda-feira (16) pelo colegiado e cujo horário conflitaria com compromisso assumido antes no Senado.

Palestinos retiram vítima de ataque de Israel à Faixa de Gaza - Khaled Omar/Xinhua

No dia 10, Vieira aceitou convite feito pelo presidente da CRE (Comissão de Relações Exteriores) do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), para falar sobre a posição do Brasil no conflito e sobre repatriação dos brasileiros. A audiência foi marcada para esta quarta-feira, às 13h.

Nesta segunda-feira (16), o presidente da comissão da Câmara, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), convidou Vieira para falar ao colegiado, após serem registrados três requerimentos de convocação para o ministro, entre eles um do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A audiência foi marcada para 12h desta quarta-feira —ou seja, uma hora antes da reunião no Senado.

Ainda foi estudada a possibilidade de uma reunião conjunta entre as duas comissões, mas os organizadores encontraram entraves logísticos.

Nesta terça, o chanceler cancelou a participação na comissão da Câmara, o que deixou insatisfeitos deputados que integram o colegiado. O presidente da comissão chamou uma reunião para 9h desta quarta-feira. O primeiro item da pauta é justamente o requerimento do filho 03 de Jair Bolsonaro.

Segundo interlocutores do chanceler, ele pretende participar da audiência na Câmara em outra data.