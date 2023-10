Entidades científicas publicaram nesta segunda-feira (30) uma nota criticando a decisão do governador de Minas, Romeu Zema (Novo), de intervir na gestão da Fapemig (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais) e submeter o órgão à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.

No texto, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Academia Brasileira de Ciências afirmam que a mudança feita pelo governador fere a autonomia da fundação, que "deixa de ser um órgão de Estado para ser um órgão de governo".

Entidades criticam governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por intervir na gestão da Fapemig - Rubens Cavallari/Folhapress

Ambas criticaram o fim de mandatos fixos para os dirigentes da fundação e a possibilidade de o governador nomear e demitir os integrantes do órgão.

As entidades lembram que as fundações de pesquisa bem-sucedidas no país têm dirigentes com mandato, "garantindo que as decisões e concessões sejam feitas por mérito e não por conveniência política", além de recursos assegurados, em proporção fixa sobre as receitas ou o orçamento estadual.

"As alterações contrariam a boa gestão de um Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, que exige programas e projetos de médio e longo prazos, não dependendo de circunstâncias momentâneas e de governos de ocasião".

As entidades destacam também que não cabe passar às secretarias e ao governo a seleção dos projetos a serem financiados pela fundação.

"Não há país (ou Estado) detentor de um sistema profícuo de pesquisa e desenvolvimento em que ocorra essa inversão de papéis, estabelecida pelo decreto. Pelo contrário, onde há ciência e tecnologia trazendo benefícios para a sociedade, elas são geridas por pessoas reconhecidas pela comunidade científica".