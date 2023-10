Sem mandato, nem perspectiva de disputar a eleição no ano que vem, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) tem se voltado a assuntos relacionados ao Atlético-MG, que presidiu entre 2008 e 2014.

O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil durante a campanha do ano passado para o governo de Minas Gerais - PSD MG no facebook

Em entrevista à ESPN no mês passado, disse que "deu tudo errado" na atual gestão do clube. Antes, havia afirmado que não foi ainda ao recém-inaugurado estádio atleticano por não ter sido convidado.

Segundo observadores da política mineira, aumentar o tom das críticas à direção do Atlético-MG é uma maneira de Kalil se manter em evidência enquanto espera pela eleição de 2026, em que pretende se candidatar a governador ou senador.

Ele não pode concorrer a prefeito da capital em 2024 por ter sido eleito duas vezes seguidas e renunciado em 2022.

Ao Painel, Kalil nega que esteja interessado na política do Galo. "Nunca mais quero saber da vida interna do Atlético. Mandei dez anos no time. Nunca mais volto ao futebol. Estou na arquibancada, que é mais gostoso", declarou.

Expressar opiniões negativas sobre o clube é apenas retratar o óbvio, diz ele. "Deu tudo errado mesmo com a SAF [que gere o clube], o que posso fazer?". afirma.

O ex-prefeito enfrenta concorrência interna no PSD para ser candidato ao governo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não esconde a intenção de disputar a sucessão de Romeu Zema (Novo).

"É legítimo ele [Pacheco] disputar comigo. Eu vou me candidatar ao que for natural para mim em 2026", diz Kalil, sem especificar a que cargo se refere.

O ex-prefeito afirma também se sentir confortável no PSD e garante ter uma relação de muito respeito com o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab. "Mas se um dia ele quiser que eu saia do partido eu saio", afirma Kalil.

Ele também não revela se vai apoiar a reeleição do atual prefeito, Fuad Norman (PSD), quer era seu vice e herdou a prefeitura. "Esse mandato é meu. Mais adiante eu vou me posicionar sobre a eleição de 2024", afirmou.