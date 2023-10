Coordenador do grupo Prerrogativas e um dos cotados para assumir o Ministério da Justiça, o advogado Marco Aurélio de Carvalho diz que a proposta de estabelecer mandato fixo para ministros do Supremo Tribunal Federal é uma tentativa clara de limitar as indicações do presidente da República.

Plenário do STF durante julgamento dos réus do 8 de Janeiro - Pedro Ladeira/Folhapress

A proposta foi defendida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que mencionou mandato de 11 anos para ministros.

"O tema do mandato para ministros do STF deveria ser um não-assunto neste momento", afirma Carvalho. Para ele, o novo modelo geraria "loteamento" da prerrogativa presidencial.

"O debate para a reforma do nosso sistema de justiça precisa ser menos casuístico e mais responsável e profundo", afirmou. Os meios para alcançar esse objetivo, segundo ele, "não devem se pautar pelo calor das circunstâncias".

A proposta de Pacheco foi criticada, entre outros, pelo ministro do STF Gilmar Mendes.