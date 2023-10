São Paulo

O MBL (Movimento Brasil Livre) anunciará no próximo sábado (4), durante o seu 8º congresso nacional, que começará o processo de criação de um partido próprio. O grupo já flertou outras vezes com a ideia, mas desta vez vai oficializá-la publicamente.

Com isso, o grupo começa o processo de coleta de assinaturas —são necessários 492 mil apoios, reunidos em ao menos nove estados.

Na entrada do 7º Congresso Nacional do MBL, realizado no espaço Nos Trilhos, na Mooca, zona leste de São Paulo , uma alusão ao bolsonarista que se pendurou em um caminhão em protesto à vitória de Lula - Karime Xavier / Folhapress

A ideia não é ter a sigla pronta já para o pleito de 2024, mas para 2026. O principal nome do MBL para o ano que vem, o deputado federal Kim Kataguiri, pretende disputar a Prefeitura de São Paulo pelo União Brasil, mas enfrenta resistência de ala próxima ao prefeito Ricardo Nunes (MDB).

O nome da sigla ainda está sendo definido e deverá ser anunciado no sábado (4), durante evento em São Paulo que contará com as presenças do ex-presidente Michel Temer (MDB) e do senador Sergio Moro (União Brasil-PR).