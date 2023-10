Brasília

O PSDB pretende implementar a paridade de gênero nos cargos de comando da legenda. A proposta foi feita pela presidente do PSDB-Mulher, Yeda Crusius, e encampada pelo presidente nacional tucano, Eduardo Leite.

Presidente nacional do PSDB-Mulher, Yeda Crusius quer paridade de gênero no partido - Edu Andrade/Folhapress

Leite também quer que as direções estaduais a implementem a proposta.

A proposta é feita no momento em que o governo Luiz Inácio Lula da Silva vem sendo criticado por ter exonerado mais uma mulher da administração federal, a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano. Antes, ele já havia mandado embora as ministras Ana Moser (Esporte) e Daniela Carneiro (Turismo), substituídas por homens.

A movimentação ocorre em meio às celebrações pelos 25 anos do braço feminino do PSDB. Neste sábado (28), a presidente nacional do PSDB-Mulher participa do lançamento de um documentário marcando a efeméride, em Porto Alegre.