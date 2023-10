Brasília

O número de assentos em voos internacionais com destino ao Brasil vai empatar em janeiro de 2024 com o registrado no mesmo mês de 2020, último antes da pandemia, de acordo com levantamento realizado pela Embratur.

Airbus A380 da Emirates, pousa no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo (SP), em foto de 2017 - Natália Portinari/Folhapress

A agência levou em consideração somente voos já programados e com passagens à venda e excluiu fretados ou aqueles que não foram oficialmente lançados, mas que estão nos planos das companhias aéreas.

De acordo com o levantamento, serão 1,3 milhão de assentos em janeiro de 2024, número 16% maior que o observado em janeiro de 2022 e mesmo patamar de janeiro de 2020. A previsão da agência é que, em maio do ano que vem, a malha aérea internacional fique 1,5% acima do período pré-pandemia e seja 27,4% superior em relação a 2022.

A agência diz que trabalha para atrair novos voos internacionais. Nesta semana, assinou acordo com a ABR (Aeroportos do Brasil), que reúne os terminais privados em todo o país, para ampliar a estratégia. Além disso, está formulando, em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos, uma política para buscar novos voos.