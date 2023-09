Brasília

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, está procurando senadores para convencê-los a manter no texto que regulamenta as apostas esportivas o dispositivo que destina 1% de arrecadação com a atividade para a agência de promoção internacional do turismo.

Presidente da Embratur, Marcelo Freixo, tem procurado senadores para manter financiamento à agência - Joédson Alves/Agência Brasil

A distribuição de parte dos recursos arrecadados com as bets é tida como fundamental para que a agência consiga manter suas atividades, depois de a primeira solução pensada para financiar a Embratur, parte dos recursos do Sistema S, ter sido vetada pelo presidente Lula (PT) em maio.

Sem isso, a única fonte de financiamento da agência são R$ 100 milhões repassados pelo Sebrae, por meio de um convênio.