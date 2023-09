Ao ser filmado com um vape (cigarro eletrônico) em seu gabinete, o ministro do Turismo, Celso Sabino, fez uso de um produto proibido pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) desde 2009. Mesmo assim, calcula-se que atualmente mais de 2,2 milhões de adultos sejam adeptos do vape no Brasil, recorrendo muitas vezes ao contrabando para sustentar o hábito.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, fuma um cigarro eletrônico em seu gabinete durante entrevista coletiva - Reprodução

No Congresso, discute-se a regulamentação do cigarro eletrônico. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou requerimento da senadora Soraya Thronicke (Podemos–MS) para realizar em 28 de setembro audiência pública para debater a regulamentação do produto no Brasil e os riscos ocasionados pela falta de normas de controle sanitárias.