A nova presidente nacional do PSOL, Paula Coradi, participará nesta quinta-feira (12) de seminário sobre segurança pública e integração promovido em Montevidéu (Uruguai) pelo Instituto Novos Paradigmas.

A presidente do PSOL, Paula Coradi - Divulgação

Ela pretende trazer informações para subsidiar o programa de governo do pré-candidato do partido à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos.

O instituto, ligado ao ex-governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro, também convidou para o evento, o ex-presidente do Uruguai José Mujica e o ex-ministro da Economia do Chile Carlos Ominami.