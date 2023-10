O lançamento de candidaturas do PSDB a prefeito em capitais e cidades com mais de 100 mil eleitores no ano que vem terá de passar pelo crivo da direção nacional do partido.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que preside o PSDB - Bruno Santos/Folhapress

A determinação foi aprovada pela Executiva Nacional tucana nesta terça-feira (3) e pode ter impacto sobre a candidatura em São Paulo, por exemplo.

A decisão de apoiar o prefeito Ricardo Nunes (MDB), lançar candidato próprio ou coligar-se a outro nome precisará ser avaliada por instâncias superiores.

O partido está rachado na cidade. Uma ala da legenda defende o apoio a Tabata Amaral (PSB).

No caso das candidaturas em cidades com menos de 100 mil eleitores, também haverá um crivo, feito pelas direções estaduais.

De acordo com o documento, assinado pelo presidente do partido, Eduardo Leite, o pleito municipal é fundamental para as eleições de deputado federal e estadual em 2026 e para o engajamento de novos quadros na legenda.