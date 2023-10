A Executiva Nacional do PSDB determinou a troca no comando do diretório do estado de São Paulo, ampliando a crise interna no partido.

O presidente do PSDB, Eduardo Leite - Mauricio Tonetto/Governo RS

Em resolução assinada pelo presidente nacional da legenda, Eduardo Leite, o comando tucano suspendeu a convenção estadual paulista, que ocorreria em 29 de outubro.

Naquela data, terminará o atual mandato da direção do PSDB no estado. Em seu lugar, assumirá uma comissão provisória, que organizará nova convenção em 15 de abril de 2024.

O pano de fundo para a medida foi a relutância do partido no estado, comandado por Marco Vinholi, de aceitar o afastamento de Fernando Alfredo da presidência do PSDB paulistano.

"Pende de legalidade a suposta decisão da direção estadual do PSDB de São Paulo que validou a irregular convenção municipal do partido na cidade de São Paulo", diz a resolução.

Alfredo foi afastado pela direção nacional por acusações de irregularidades na perseguição a adversários, o que ele nega. Mesmo assim, ele organizou uma convenção municipal no mês passado e foi reeleito. A decisão do diretório estadual de reconhecer esse ato ampliou a crise.

Por outro lado, Leite também tem questões judiciais a tratar. A justiça considerou que sua eleição para a presidência nacional do partido foi irregular. Adversários internos entendem que com isso todos os seus atos no cargo são nulos.

A guerra jurídica no PSDB, portanto, deve ainda perdurar. O partido, enquanto isso, definha no estado. No ano passado teve a pior eleição de sua história e não para de perder quadros importantes. O próximo a sair deve ser o prefeito de Santos, Rogério Santos, rumo ao Republicanos.