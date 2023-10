O PL pretende ter candidato à presidência da Câmara dos Deputados, na eleição marcada para fevereiro de 2025.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto - Evaristo Sá/AFP

O partido designou o deputado Luiz Philippe de Orléans e Bragança (SP) para coordenar o processo interno de escolha do candidato da bancada que disputará a sucessão a Arthur Lira (PP-AL). A ideia é ter um nome definido até o final deste ano.

"Esta é uma eleição que vai ser decidida no segundo turno. Acredito que um candidato da direita tem chance de ganhar, especialmente num cenário de divisão do campo mais ligado ao governo", diz o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

No campo governista, já se apresentam como candidatos à sucessão de Lira o presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP), o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), e o líder do PSD, Antonio Brito (BA).

"É muito difícil que algum retire a candidatura. E aí pode ter um desentendimento entre eles que impossibilite uma composição no segundo turno", diz Valdemar.

O presidente do PL afirma que a bancada tem diversos nomes que podem pleitear disputar a chefia da Câmara. Ele cita o líder do partido, Altineu Côrtes (RJ), e o próprio Orléans e Bragança.