Brasília

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), se reuniu nesta terça-feira (4) com cinco ministros de Lula (PT) para negociar recursos para obras na capital mineira, entre elas o Anel Rodoviário e o novo bairro que será construído na área do aeroporto Carlos Prates.

Noman esteve com os ministros Jader Filho (Cidades), Esther Dweck (Gestão), Nísia Trindade (Saúde), Renan Filho (Transporte) e Alexandre Silveira (Minas e Energia). Também se reuniu com a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e com o diretor do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Fabricio Galvão.

Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), durante encontro com vice-presidente Geraldo Alckmin em março - twitter

Uma das prioridades é o Anel Rodoviário, que é uma obra federal. O prefeito quer reformar oito viadutos, em um valor estimado em R$ 1,5 bilhão. Já houve uma primeira liberação, de R$ 62 milhões, para um projeto que estava pronto —ficou acertado que, à medida que os projetos ficassem prontos, o governo liberaria recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). A licitação será feita ainda neste ano e as obras começam no início de 2024.

"Outro ponto importante são programas do Minha Casa, Minha Vida credenciados por Belo Horizonte. Também tivemos uma receptividade muito boa, não só da secretária do PAC, como do ministro das Cidades", afirmou.

"Nós temos uma expectativa positiva em relação a contemplar Belo Horizonte com esses recursos, para que a gente possa construir essas moradias, já que tem muito tempo que a gente não faz uma moradia em Belo Horizonte." Noman pediu 3.600 unidades do Minha Casa, Minha Vida e espera que o governo atenda integralmente ao pedido.

Com Esther Dweck, o prefeito de BH conversou sobre a transferência do terreno do antigo aeroporto Carlos Prates, onde pretende construir um bairro. "Nós gostaríamos já de poder começar a construir equipamentos públicos, tais como postos de saúde, UPA, escolas infantis, porque lá é uma região que está ainda muito carente de serviços públicos", disse. Em uma terceira fase, seriam construídas no local cerca de 4.500 casas populares.

Integrantes da equipe do prefeito lembram que, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), ele não foi recebido por nenhum ministro.