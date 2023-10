O convite ao Brasil para que participe de uma cúpula no Egito sobre a guerra entre Israel e Hamas obrigará o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a uma maratona aérea nos próximos dias.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, fala a jornalistas após reunião do Conselho de Segurança da ONU - Brendan McDermid/Reuters

Vieira deve embarcar nesta quarta-feira (18) para Nova York, em visita que já estava agendada por causa da presidência rotativa que o Brasil exerce do Conselho de Segurança da ONU.

Na sexta (20), ele viajará ao Cairo, onde no dia seguinte ocorre a reunião. Em seguida, retornará à cidade americana, para mais eventos do Conselho de Segurança no início da semana que vem.

Será o segundo desvio de rota do chanceler em duas semanas. Na semana passada, ele precisou interromper uma visita que fazia ao Sudeste Asiático para reunião de emergência em Nova York por causa dos ataques do Hamas contra Israel. Para isso, embarcou num voo com origem em Cingapura, o mais longo do mundo, com 18 horas de duração.