O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) se reuniu na noite de segunda-feira (13) com representantes das principais centrais sindicais brasileiras para discutir a campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2024.

Estavam presentes dirigentes da CUT, CTB, Força Sindical, UGT, Intersindical, CSB e Nova Central. O encontro foi realizado na sede da CUT no Brás, na capital paulista.

Guilherme Boulos (PSOL-SP), deputado federal, durante entrevista à Folha - Karime Xavier-18.jan.2023/Folhapress

Boulos deverá ter o apoio de quase todas as centrais sindicais. A principal dúvida está na Força Sindical, cujo partido ao qual está vinculada, o Solidariedade, definiu que apoiará a reeleição de Ricardo Nunes (MDB).

O encontro se deu no âmbito do "Movimento Salve São Paulo", uma iniciativa do psolista para ouvir dos cidadãos paulistanos suas críticas e sugestões para a cidade, tendo em vista a campanha eleitoral do ano que vem.