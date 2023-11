São Paulo

Ex-deputada estadual do PSOL no Rio de Janeiro, Janira Rocha, responsável por marcar as visitas da esposa de um suposto líder do Comando Vermelho ao Ministério da Justiça, foi absolvida pela comissão de ética do partido pela acusação de rachadinha em 2014. Janira se desfiliou do partido em 2020, segundo a assessoria do PSOL.

Em 2021, a ex-deputada chegou a ser condenada em primeira instância no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pela prática de rachadinha durante seu mandato, entre 2011 e 2014, mas a acusação prescreveu sem que o processo tivesse chegado ao fim.

Em março de 2014, a comissão nacional de ética do PSOL analisou o caso e decidiu pelo arquivamento. Segundo nota do partido na época, a contribuição financeira dos empregados do gabinete ao PSOL era voluntária e não obrigatória.

Janira Rocha, em 2014, no plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro - Divulgalção - 11.nov.2014/Alerj

"Não havendo qualquer prova concreta de que a quotização praticada no gabinete da deputada Janira Rocha fosse feita mediante coerção e, considerando que esta é uma prática legal, desde que feita de forma voluntária, dentro das disposições estatutárias do partido, recomendamos ao Diretório Nacional o arquivamento da denúncia contra a deputada", afirmou o relatório da comissão.

O estatuto do PSOL estabelece que parlamentares devem entregar ao partido 20% da sua remuneração mensal e determina que os diretórios estaduais recolham as contribuições de detentores de mandato e seus assessores.

Como noticiou o jornal O Estado de S. Paulo, Janira acompanhou Luciane Barbosa Farias, casada com Clemilson dos Santos Farias, que cumpre pena em Tefé (AM), em agendas no Ministério da Justiça e na Câmara dos Deputados.

Como advogada criminalista, Janira também atuou na defesa da ex-deputada Flordelis, condenada pelo assassinato do marido.