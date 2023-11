Brasília

Uma estação de 6m² desenvolvida pela USP com apoio do Ministério da Saúde pode ser uma solução para a implementação da teleperícia no país, afirma o ministro da Previdência, Carlos Lupi, que avalia que o projeto tem potencial para atrair emendas parlamentares e ser levado a estados e municípios.

Lupi visitou nesta quarta-feira (1º) a Estação de Telessaúde Integrada e de Bem-Estar, localizada no Campus Ceilândia da UnB (Universidade de Brasília).

Estação de Telessaúde Integrada e de Bem-Estar na UnB que pode ser usada em teleperícia - Divulgação

Segundo o ministro, o módulo é uma alternativa para a implementação da teleperícia no país, autorizada em projeto aprovado pelo Senado nesta quarta-feira. A expectativa é que isso ocorra até o final de fevereiro, de acordo com Lupi.

O ministro quer levar a estação para uma demonstração em comissões da Câmara dos Deputados, para convencer os parlamentares a destinarem recursos para a implantação dos módulos em estados em que a fila está maior, em especial no interior e locais de difícil acesso.

A cabine tem quatro câmeras e recursos de acessibilidade. "Juntamente com os mutirões, a solução poderá contribuir não só com a redução do prazo para atendimento presencial dos segurados do INSS, mas também com a conclusão dos pedidos acumulados nos últimos anos. Nossa meta é enquadrar a fila no prazo de até 45 dias", diz Lupi.