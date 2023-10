Brasília

A ANMP (Associação Nacional dos Médicos Peritos) postou um vídeo na noite de quarta-feira (18) em que afirma que a análise documental implementada para agilizar a concessão de benefícios do INSS favorece a fraude, enquanto o Ministério da Previdência vê disseminação de fake news pela entidade.

Atendimento presencial no posto do INSS no Jabaquara, em São Paulo - Rubens Cavallari/Folhapress

No vídeo, o presidente da ANMP, Luiz Carlos Argolo, afirma que o ministério está quebrando a Previdência e concedendo benefícios. "A partir de agora, você, trabalhador, você, criança, você, idoso, você segurado ou não da Previdência (...) você pede a seu médico para colocar tempo indeterminado que o INSS lhe concederá [um benefício de] 180 dias".

"Esse mesmo atestado você pode apresentar inúmeras vezes. Ou seja, tudo que estão fazendo é uma completa facilitação [na concessão do benefício], como diz o presidente [do INSS, Alessandro Stefanutto], é para evitar o constrangimento do trabalhador. Ou seja, eles abriram geral."

No mesmo vídeo, o vice-presidente da entidade, Francisco Eduardo Cardoso Alves, diz que o ministério está "tirando a perícia médica da jogada para facilitar a concessão visando as eleições do ano que vem."

O ministério rebate as acusações e afirma que a associação está disseminando informações falsas. Pelo Atestmed, o segurado envia o atestado médico pela plataforma Meu INSS e têm a análise realizada em 15 dias —a avaliação presencial pode levar meses. A Previdência lembra ainda que o Atestmed foi criado em 2022 e sancionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com o Portal da Transparência Previdenciária, a fila do INSS era de cerca de 1,7 milhão de requerimentos em agosto, dado disponível mais recente.