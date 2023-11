São Paulo

O Partido Novo lançou uma campanha de filiação com o ex-procurador e ex-deputado federal Deltan Dallagnol (PR), recém-chegado à sigla, como garoto-propaganda.

A campanha Novo Multiplica dará prêmios com a imagem de Deltan para quem se destacar na tarefa de trazer novas pessoas para o partido.

Entre eles estão um exemplar do livro "A luta contra a corrupção", autografado por ele, uma reunião online com Deltan e o presidente do partido, Eduardo Ribeiro, e uma mentoria presencial com o ex-procurador, com direito a passagens e hospedagem bancadas pelo Novo.