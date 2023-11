São Paulo

Com a desfiliação do apresentador José Luiz Datena do PDT, o presidente municipal do partido em São Paulo, Antonio Neto, afirma que o caminho mais provável é o apoio a Guilherme Boulos (PSOL) na eleição do ano que vem.

"Estava tudo certo para lançar Datena candidato a prefeito. Agora, vamos ter uma reunião do diretório. Devemos discutir com Boulos a possibilidade de estar junto, fazendo parte do programa de governo e da campanha", afirma Neto.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e Antonio Neto, presidente do PDT-SP - Divulgação

Como mostrou o Painel, Datena deve se filiar ao PSB para ser candidato a vice-prefeito na chapa de Tabata Amaral (PSB).

Já o PDT descarta endossar candidaturas de direita e também vetou o apoio a Tabata, pois a deputada federal deixou a sigla, em 2021, rompida com os dirigentes da legenda após ter votado a favor da reforma da Previdência.

Ainda segundo Neto, uma candidatura própria é um "caminho difícil". "Vamos avaliar nomes, mas estamos em novembro, se fosse para ter candidato próprio, teríamos que ter lançado há algum tempo", diz.

Questionado sobre eventual mágoa do PDT com Datena devido aos planos frustrados, Neto diz que "não há nada disso". "Temos um apreço grande e uma gratidão ao Datena. Ele deu muito espaço na mídia a Ciro Gomes [PDT]."