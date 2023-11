Presidente do PP, o senador Ciro Nogueira (PI) critica o fato de a discussão sobre a reforma tributária na Casa ter se tornado um embate entre governo e oposição. Ele destoou de colegas na direita por votar favoravelmente à matéria.

O presidente do PP, Ciro Nogueira, que votou a favor da reforma tributária no Senado - Zanone Fraissat/Folhapress

"Esse debate no Senado foi muito equivocado. Virou governo versus oposição, coisa que não aconteceu na Câmara. Foi um erro de todos", afirmou.

Segundo ele, a reforma que passou em plenário, apesar de ter problemas, é melhor do que o sistema atual. "Passei 30 anos defendendo a reforma. Se nós, que somos liberais, não votarmos a favor, vamos defender o quê?", disse.

Para ele, a vida do cidadão será facilitada com a simplificação do modelo. "Hoje o cidadão fica o dia inteiro recebendo fiscal da prefeitura. Os escritórios que mais ganham dinheiro no Brasil são os de tributaristas", afirmou.

Entre colegas da oposição, houve interpretações de que Nogueira votou a favor da reforma pelo fato de agora o PP compor o primeiro escalão do governo Lula, com o Ministério do Esporte. Ele diz que essa visão é equivocada.

"É só ver meus posicionamentos em votações. Não contem comigo para defender esse governo. Continuo mais leal do que nunca ao presidente Bolsonaro", diz.