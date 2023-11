Em 1987, o então prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, tentou sacar da manga uma manobra que 26 anos antes já não havia funcionado em seu favor: uma carta de renúncia ao cargo.

Ele estava contrariado porque queria enviar uma mensagem de aumento do IPTU à Câmara Municipal da capital e seu aliado, o então vereador Almir Guimarães, se opunha à medida. Em meio à divergência, ele entregou o bilhete de renúncia ao amigo.

Guimarães ficou com o papel por cerca de uma hora no bolso. "Uma batata quente", segundo ele, que então o devolveu para Jânio e disse que caso ele quisesse renunciar, que o fizesse, mas pelas próprias mãos. Jânio continuou no posto até o fim do mandato, em dezembro do ano seguinte.

O episódio é contado pelo próprio Guimarães no documentário "Ofício: vereador", que será lançado pela Câmara Municipal de São Paulo e a TV Cultura nesta sexta-feira (1º), às 15h, no plenário da Casa.

O então prefeito Jânio Quadros durante entrevista no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo (SP) - Sérgio Tomisaki-24.abr.1987/Folhapress

O documentário tem como objeto episódios inéditos ou poucos explorados do Legislativo paulistano. Nele, ex-vereadores comentam momentos marcantes de São Paulo, como o incêndio do edifício Joelma, em 1974, e tratam da relação harmônica ou turbulenta com prefeitos ao longo das décadas.

Entre os entrevistados para o documentário estão os ex-vereadores Luiza Erundina (hoje deputada federal pelo PSOL-SP), José Eduardo Cardozo (PT), Aldo Rebelo, José Aníbal (PSDB), Ricardo Nunes (hoje prefeito, MDB), Adriano Diogo (PT), Floriano Pesaro (PSB), Andrea Matarazzo (PSD), Flávio Bierrenbach, João Carlos Meirelles, Ricardo Tripoli, Pedro Dallari, Odilon Guedes, Anna Maria Martins Soares, Chico Witaker, Walter Feldman e Eduardo Suplicy (hoje deputado estadual, PT), entre outros.

O documentário reúne depoimentos concedidos ao programa "Vossa Excelência, a Memória", apresentado pela jornalista Viviane Cezarino e veiculado pela Rede Câmara SP desde 2021.

"Comecei a perceber nas entrevistas que, sem o peso dos mandatos, os ex-vereadores se abriam para contar bastidores que praticamente moldaram a história política e eleitoral de São Paulo", afirma Cezarino.