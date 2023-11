São Paulo

O prefeito Eduardo Paes (PSD) pediu desculpas a Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, por ter dito nesta quinta-feira (23) que não vai deixar o Rio de Janeiro "se transformar num centro de São Paulo, numa cracolândia". Paes tratava de sua proposta para viabilizar a internação compulsória de dependentes químicos que vivem nas ruas da cidade.

"Não quis ser ofensivo com ele [Nunes] ou com a cidade. Esse tema precisa de uma discussão ampla em todo Brasil", afirma o prefeito do Rio de Janeiro ao Painel.

"Isso é um problema das grandes cidades do mundo, só citei São Paulo porque é a maior cidade da América Latina. Aliás, quero fazer uma defesa do trabalho do prefeito Ricardo Nunes, com quem tenho trocado ideias e experiências. As drogas causam problemas irreparáveis que atingem o mundo inteiro, precisamos estar junto para combatê-los", completa Paes.

Dez anos depois de instituir no Rio de Janeiro a chamada internação involuntária para usuários de drogas, Paes anunciou a adoção da mesma medida dias após a morte de um jovem de 20 anos.

"Não é mais admissível que diferentes áreas de nossa cidade fiquem com pessoas nas ruas que não aceitam qualquer tipo de acolhimento e que mesmo abordadas em diferentes oportunidades pelas equipes da prefeitura e autoridades policiais, acabem cometendo crimes", escreveu o prefeito na terça-feira (21) no X, antigo Twitter.