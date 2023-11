A CPI da Enel na Câmara Municipal de São Paulo uniu em sua composição vereadores de campos opostos. Entre seus membros estão Jorge Wilson Filho, do Republicanos, e Elaine do Quilombo Periférico, do PSOL. O presidente da comissão é João Jorge, líder do PSDB na Casa.

No começo de novembro, um temporal deixou 2,1 milhões de clientes da empresa, em 24 cidades da região metropolitana de São Paulo, sem energia —parte deles até por uma semana.

Arvore caída e fiação elétrica rompida região do Paraíso, zona sul, após temporal na capital - Rubens Cavallari-6.nov.2023/Folhapress

Em entrevista ao Painel em 17 de novembro, João Jorge disse que a CPI tende a recomendar que a Prefeitura de São Paulo busque o encerramento de contrato com a empresa, possibilidade que aumentou com a declaração do prefeito Ricardo Nunes (MDB) de que pediu à Aneel (Agência de Energia Elétrica) o cancelamento da concessão.

Segundo ele, a CPI pretende avançar nas investigações antes de se manifestar nesse sentido e quer se certificar de que a Enel ressarça o maior número de pessoas prejudicadas com o apagão na cidade.

"Estamos buscando influenciar a Enel para ressarcimento total de tudo que foi perdido pelos cidadãos, seja nas residências ou comércios. Temos um caminho um pouco mais longo até tomar uma decisão nessa linha do prefeito ou não. Podemos até não, mas há uma tendência grande de caminhar nesse horizonte", afirma o vereador ao Painel.