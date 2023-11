São Paulo

Esposa de um dos supostos líderes do Comando Vermelho no Amazonas, Luciane Barbosa Farias esteve no 4º Encontro Nacional dos Comitês de Prevenção e Combate à Tortura e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura, evento promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos em Brasília.

O evento, realizado nos últimos dias 6 e 7 de novembro, teve a participação de entidades da sociedade civil.

Luciane Barbosa Farias publica foto em evento de combate à tortura do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, em Brasília, em 6 de novembro - Reprodução luhfariasoficial no Instagram

Casada com Clemilson dos Santos Farias, que cumpre pena em Tefé (AM), Luciane preside a Associação Instituto Liberdade do Amazonas (ILA), uma ONG que atua pelos direitos dos presos, mas que é investigada pela Polícia Civil do Amazonas.

O jornal O Estado de S. Paulo noticiou que Luciane foi recebida por servidores no Ministério da Justiça. Nas suas redes sociais, ela também publicou fotos de encontros com os deputados federais Guilherme Boulos (PSOL-SP) e André Janones (Avante-MG) e de reunião no Ministério dos Direitos Humanos.

A respeito do evento de combate à tortura, Luciene publicou que estava "honrada ao lado dessas companheiras de trincheira pela causa dos direitos fundamentais e humanos".